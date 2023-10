— Patrzę na wynik Lewicy przez pryzmat wyniku całej demokratycznej opozycji. Jasne jest, że wygraliśmy z PiS-em i mamy zapowiedź nowej większości w Sejmie. W przyszłym tygodniu w moim przekonaniu powinny paść jasne deklaracje, że te trzy siły polityczne, które poszły do wyborów w trzech blokach, są gotowe do stworzenia rządu. W tym układzie nie może być rządu bez Lewicy. Wynika to z arytmetyki dzielenia mandatów. Moim zdaniem to dobra informacja dla Polski. To będzie rząd, który wyprowadzi nas z mrocznych czasów PiS-u i rząd, który jednoznacznie będzie realizował proeuropejską, demokratyczną politykę, nastawioną na praworządność. To będzie też rząd zielonej transformacji, podwyżek dla sfery budżetowej, dbania o jakość usług publicznych — to są wszystko rzeczy, wobec których na opozycji panuje zgoda — powiedział nam Maciej Gdula, lider krakowskiej Lewicy.