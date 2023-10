— Cały czas zbieramy informacje na ten temat, aż do zamknięcia lokali wyborczych. W tym momencie na terenie Małopolski mamy odnotowane 13 wykroczeń wyborczych i cztery przestępstwa z kodeksu wyborczego. Wykroczenia dotyczyły generalnie uszkodzenia lub zrywania materiałów wyborczych czy plakatów. Do tego doszło w różnych miejscach w województwie. Pozostała część to tzw. agitacje, ale nie w tym sensie, że ktoś stoi i nawołuje, ale pojawiają się w przestrzeni publiczne ulotki i plakaty, które pojawiły się po ogłoszeniu ciszy wyborczej. Wczoraj w Tarnowie zatrzymaliśmy mężczyznę, który będąc pod wpływem alkoholu zniszczył sześć plakatów wyborczych. Został zatrzymany do wytrzeźwienia, później będzie odpowiadał za zniszczenie. Dzisiaj mieliśmy zgłoszone trzy przestępstwa dotyczące wyniesienia kart z lokali wyborczych. — przekazała nam podinsp. Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji.