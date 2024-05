i Autor: Artur Hojny/Super Express

Zmiany w szkołach

Wielkie zmiany w szkołach od września 2024. Uczniowie mogą się zdziwić. Lista nowości

Choć do początku roku szkolnego 2024/2025 jest jeszcze kilka miesięcy, to uczniowie już teraz powinni przygotować się na to, co wydarzy się we wrześniu. Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy to tylko część z zapowiadanych zmian, które wejdą w życie 1 września.