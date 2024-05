Córka Englerta nieźle zaskoczyła. Mocna zmiana

Helena Englert jeszcze niedawno sama mówiła, że show-biznes nie jest dla niej. Dziś chyba o tym zapomniała i całkiem nieźle odnajduje się wśród błysków fleszy. Jej media społecznościowe przepełnione są prywatnymi fotografiami czy nagraniami z planów zdjęciowych. Jakiś czas temu dodał na instagramowe konto post, w którym zaprezentowała się w zupełnie nowej wersji. Nowy wygląd córki Englerta nieźle was zaskoczy.

Córka Englerta już tak nie wygląda. Nieprawdopodobna metamorfoza

Helena jak na prawdziwą aspirującą gwiazdę przystało, rozwija swoje konto na Instagramie. Dziewczyna doskonale wie, co dodać na media społecznościowe, aby wzbudzić zainteresowanie mediów. Niedawno chwaliła się smukłym ciałem w bikini, a kilka godzin temu wrzuciła do siebie zdjęcie, na której pokazała się w zupełnie nowej odsłonie.

Na fotografii, którą Helena opublikowała na swoim instagramowym koncie, widzimy, jak młoda gwiazda siedzi przy stole i jest zajęta czytaniem scenariusza. Okazuje się, że to jej nowy projekt, w którym bierze udział. Celebrytka zaskoczyła obserwatorów nową fryzurą. Jej krótkie włosy są teraz znacznie dłuższe. Trzeba przyznać, że Englert wygląda w nowym uczesanie jak Barbie.

"Tu jest lista niekompletna, ale bardzo państwa wszystkich lubię i bardzo za państwem tęsknię. „Algorytm Miłości” JUŻ JEST na @canalpluspolska" - napisała w sieci Englert.

Helena Englert nigdy nie chciała studiować w Polsce

Okazuje się, że ambitna Helena nigdy nie chciała studiować w Polsce. Dziewczyna jakiś czas temu w wywiadzie wyznała, iż chciała dostać się na prestiżowe studia w USA. Niestety jej przygoda z tą szkołą bardzo szybko się zakończyła.

"Nie chciałam studiować w Polsce, bo zawsze chodziłam do międzynarodowych szkół, więc to było naturalne przedłużenie mojej edukacji. Chciałam spróbować. Wiedziałam, że mam warsztat językowy i wierzyłam, że mam też warsztat aktorski wystarczający, by spróbować. Chyba też chodziło o to, żeby spróbować zdawać. Ale teraz trochę żałuję, że zrzuciłam kiedyś polską Akademię Teatralną na drugi tor, bo jestem z niej zadowolona" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami fakt.pl

