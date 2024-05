Matura 2024. ROZSZERZONA INFORMATYKA. Rozwiązania i odpowiedzi + arkusz CKE 22.05.2024

Matura 2024. Rozszerzona HISTORIA. Odpowiedzi i ARKUSZE CKE do ściągnięcia. Nowa formuła, stara formuła

Matura 2024. Rozszerzona HISTORIA. Odpowiedzi + arkusze CKE już do pobrania. NOWA FORMUŁA 2023 [21.05.2024]

Tajemnicza piana w Wiśle! "Sprawa zgłoszona do wszystkich służb"

Co się stało?

Matura 2024 powoli dobiega końca. Przed maturzystami jeszcze tylko nieobowiązkowy pisemny egzamin rozszerzony z historii sztuki, fizyki, języka włoskiego. W środę (22.05.2024) ponad 10 tys. maturzystów pisało egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym. Zdecydowana większość pisze egzamin w nowej formule 2023. Egzamin z informatyki rozpoczął się o godz. 9 i trwał 210 minut.

Przypominamy, że w 2024 roku maturzysta musiał przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Maturzyści musieli też przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Można było przystąpić do maksymalnie 5 egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpopularniejszy był język angielski, na drugim miejscu była matematyka, a na trzecim – geografia. Informatyka jest na dopiero na 10. miejscu.

Czytaj też: Wielkie zmiany w szkołach od września 2024. Uczniowie mogą się zdziwić. Lista nowości

Aby zdać maturę, maturzysta musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki tegorocznych matur podane ogłoszone 9 lipca. Poniżej opublikujemy ODPOWIEDZI + ARKUSZE CKE z informatyki na poziomie rozszerzonym - nowa formuła 2023. Zrobimy to niedługo po zakończeniu egzaminu.

22 maja o 9:00 #matura2024 z informatyki dla ponad 10 tys. zdających.O 14:00 - do rozwiązywania zadań przystąpią osoby, które wybrały historię sztuki (prawie 4 tys. zdających).Wszystkim życzymy powodzenia! pic.twitter.com/ec4k8wnAMy— CKE (@CKE_PL) May 22, 2024

Matury 2024 w Warszawie. Tysiące uczniów zdaje egzamin dojrzałości na stadionie Legii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.