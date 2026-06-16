Nie żyje 19-letnia mieszkanka Mszany Górnej. Zginęła z rąk partnera?

Mieszkańcy Mszany Górnej i okolic przeżywają dramat po śmierci 19-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór, 15 czerwca, na terenie gminy Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Na miejscu od razu pojawiły się służby ratunkowe oraz policja. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia młodej kobiety nie udało się uratować.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, około godziny 22.20 na miejsce, w którym przebywała 19-latka, przyjechał jej były partner. Między młodymi osobami miało dojść do sprzeczki, która zakończyła się tragicznym atakiem.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 22.20 19-letni mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Limanowej.

Po zdarzeniu rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią kobiety. Jest nim 19-letni Kacper Wójtowicz. Jego wizerunek oraz dane zostały opublikowane przez funkcjonariuszy, którzy proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

W poszukiwania zaangażowane liczne siły

W działania zaangażowano duże siły policyjne oraz specjalistyczne grupy ratownicze. W poszukiwaniach uczestniczą policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych, ratownicy GOPR oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Myślenic.

Na drogach w rejonie Mszany Górnej i okolicznych miejscowości prowadzone są kontrole pojazdów, a funkcjonariusze uruchomili punkty blokadowe. Teren poszukiwań jest przeczesywany zarówno przez patrole piesze, jak i przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w tym dronów, które pozwalają sprawdzać trudno dostępne miejsca.

Policja podkreśla, że sprawa jest traktowana priorytetowo, a śledczy równolegle prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg tragedii i wszystkie okoliczności śmierci 19-latki.

Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły widzieć poszukiwanego lub posiadają jakiekolwiek informacje o jego aktualnym miejscu pobytu, aby niezwłocznie skontaktowały się z numerem alarmowym 112 albo najbliższą jednostką policji.

Zdjęcia z akcji poszukiwawczej:

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