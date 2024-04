Ciała dwóch kobiet w domu. Domniemany zabójca w drodze do granicy! Trwa obława na 54-latka

Podejrzany ucieka nissanem mikrą

Trwają poszukiwania 54-letniego Mirosława Marka, który podejrzewany jest o podwójne zabójstwo w Spytkowicach pod Wadowicami. W środę, 3 kwietnia, w jednym z domów jednorodzinnych policjanci znaleźli zwłoki dwóch kobiet - matki i córki - w wieku 73 i 48 lat. Jeszcze tego samego dnia śledczy poinformowali, kim jest mężczyzna podejrzany o tę makabrę.

To Mirosław Marek, który był najbliższą rodziną zamordowanych kobiet. Po zdarzeniu, 54-latek wsiadł do białego nissana mikry i odjechał. To teraz najbardziej poszukiwany samochód w Polsce!

- Mężczyzna może poruszać się w kierunku granicy z Niemcami samochodem osobowym nissan mikra o numerze rejestracyjnym KWA 45544 w kolorze białym – przekazała policja.

Osoby, które mają informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o niezwłoczny kontakt z policją pod numerem 47 83 27 201 lub 112.

Podwójne zabójstwo w Spytkowicach

Sprawa okrutnej zbrodni wyszła na jaw, kiedy młodsza z kobiet – która pracowała jako bibliotekarką w szkole podstawowej – nie zjawiła się w pracy. Jak informuje portal gazetakrakowska.pl, zaniepokoiło to współpracowników, bowiem nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Po lekcjach jeden z pracowników szkoły podjechał pod dom kobiety i przez okno zobaczył ciało. Wezwano służby, a strażacy siłowo weszli do środka. - Widok był straszny, jedna z kobiet leżała w kuchni w kałuży krwi, druga gdzieś dalej – powiedział mieszkaniec Spytkowic w rozmowie z Gazetą Krakowską.

Śledztwo w sprawie zbrodni prowadzi wadowicka prokuratura rejonowa. Na razie śledczy nie informują o szczegółach zdarzenia.