Zakonnice zbierają pieniądze na nowy klasztor. W starym chcą zrobić pensjonat

Karmelitanki wyprowadzają się z Zakopanego. Zbierają pieniądze na nowy klasztor

Rezydujące w Zakopanem karmelitanki bose chcą się przenieść w nowe miejsce. Z informacji umieszczonych na stronie internetowej zakonu wynika, że powodem takiej decyzji są plany budowy w pobliżu osiedla apartamentowców. Karmelitanki to zakon klauzurowy, poświęcający się modlitwie i kontemplacji, dlatego budowa bloków miałaby zakonnicom przeszkadzać w realizowaniu ich misji. Karmelitanki zbierają pieniądze na budowę nowego klasztoru w Stróży w powiecie limanowskim, o czym informują w Internecie:

- Jesteśmy wspólnotą Karmelitanek bosych spod Giewontu. Naszym powołaniem jest modlitwa za Kościół, kapłanów i świat, aby jak najwięcej ludzi przyjęło zbawienie i odnalazło w Bogu Dobrego Ojca. W bezpośrednim sąsiedztwie naszego klasztoru planowane jest wybudowanie osiedla apartamentowców. To bardzo wpłynie na naszą klauzurę, która stanie się jedynie symboliczna, a nie rzeczywista.Nasza wspólnota, po wieloletnim rozeznaniu, chciałaby się podjąć wielkiego projektu - budowy nowego klasztoru. Prosząc o pomoc św. Józefa znalazłyśmy ziemię w pięknej wsi Stróża koło Dobrej i tam pragniemy kontynuować nasze powołanie – być „stróżami poranka” – oczekiwać i przyzywać przyjścia Pana, by uleczył i odnowił naszą ziemię, tak bardzo zranioną przez nasz grzech. W Beskidzie Wyspowym pragniemy stworzyć przystań, gdzie każdy poszukujący sensu, piękna, prawdy i pokoju w bliskiej relacji z Bogiem na modlitwie, odnalazłby wspólnotę ludzi tęskniących za prawdziwym życiem, które daje tylko On. W Stróży pragniemy szczególnie modlić się za naszą Ojczyznę, gdyż tam Józef Piłsudski szkolił Pierwszą Brygadę i stamtąd w 1914r. wyruszyły Legiony, by wywalczyć niepodległość dla Polski. Rozpoczęłyśmy zbiórkę funduszy, a naszym pierwszym celem jest zakup ziemi w Stróży. Prosimy Was o pomoc, darowizny można wpłacać na konto budowy klasztoru i odliczyć od podstawy opodatkowania :

BANK PEKAO S.A.

53 1240 5165 1111 0011 1039 2726

Karmelitanki Bose

Kościelna 8

34-500 Zakopane

Poniżej dalsza część artykułu.

Biało na Podhalu. Zakopane ponownie pokryło się śniegiem

Pensjonat zamiast starego klasztoru?

Choć karmelitanki chcą przenieść się w nowe miejsce, to równocześnie nie chcą pozbywać się cennej nieruchomości w centrum Zakopanego. Onet podaje, że zakonnice planują zamienić stary klasztor w pensjonat. W tym celu zwróciły się do Urzędu Miasta w Zakopanem o wydanie warunków zabudowy. Magistrat odmówił, powołując się na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje, że w tym miejscu ma istnieć obiekt o charakterze sakralnym, a nie turystycznym. Dodatkowo uciążliwego sąsiedztwa, związanego z powstaniem pensjonatu, nie chcą mieszkańcy pobliskich bloków.

Z relacji Onetu wynika, że od decyzji magistratu karmelitanki odwołały się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Ta instytucja może uchylić decyzję zakopiańskiego Urzędu Miasta, co otworzy drogę do realizacji planów zakonu.

Sonda Czy Kościół w Polsce potrzebuje zmiany? Tak Nie