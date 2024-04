Sceny grozy w Nowej Hucie. 19-latek dusił młodą dziewczynę i bił ją po twarzy

Matura 2024. To pojawi się w arkuszu z matematyki. Nauczycielka mówi o pewniakach [24.04.2024]

Sceny grozy w Nowej Hucie. Młoda dziewczyna duszona i bita przez 19-latka

W Nowej Hucie 17-letnia dziewczyna padła ofiarą wyjątkowo brutalnej napaści. Pokrzywdzona była duszona oraz bita pięściami po twarzy. Na dodatek ofiara nie mogła krzykiem wezwać pomocy, ponieważ sprawca zasłonił jej usta. Co jeszcze bardziej bulwersujące, agresorem okazał się zaledwie 19-letni mężczyzna.

- Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na skwerze przed blokiem jednego z nowohuckich osiedli została znaleziona pobita młoda kobieta. W toku dalszych ustaleń okazało się, że młoda kobieta siedząca na ławce została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. Ten przewrócił ją na trawę, zaczął dusić, a kiedy próbowała się bronić, pięściami uderzał ją po twarzy i głowie, zatykając jej jednocześnie usta dłonią - relacjonuje policja.

Gehennę nastolatki przerwało dopiero dziecko, które jadąc na hulajnodze stało się świadkiem budzących grozę scen. To ono poprosiło dorosłego o wezwanie policji, która zatrzymała sprawcę przemocy. Poniżej dalsza część artykułu.

19-latek przyznał się do napaści. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

W czasie przesłuchania zatrzymany 19-latek przyznał się do napaści i działania z zamiarem pozbawienia życia 17-latki. Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za które grozi od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku, dlatego najbliższe 3 miesiące 19-latek spędzi w areszcie.

