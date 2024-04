Trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie było. Kontrola w firmie dotyczyła legalności zatrudnienia. - Zakopiańscy strażnicy graniczni podczas prowadzonej na hali obróbki mięsa kontroli byli bardzo zaskoczeni, kiedy w pojemnikach zamiast mięsa ujawnili siedmioro cudzoziemców - pięcioro Kolumbijczyków oraz dwoje Nepalczyków - informuje Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie zezwoleń uprawniających ich do wykonywania pracy, a podczas kontroli przedstawili tylko paszporty. - Tłumaczyli, że kiedy dowiedzieli się o prowadzonej w przedsiębiorstwie kontroli, schowali się w pojemnikach na mięso licząc, że nie zostaną zauważeni - tłumaczy Justyna Drożdż.

Ostatecznie po przeprowadzeniu kontroli troje obywateli Kolumbii oraz Nepalka otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem wjazdu do strefy Schengen przez okres 1 roku. W stosunku do pozostałej trójki nielegalnie pracujących obcokrajowców, są prowadzone dalsze czynności. Właściciel przedsiębiorstwa również może mieć kłopoty. Za zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom przedsiębiorcy grozi kara grzywny do 30 tys. złotych.

Kuźnica. Migranci próbują sforsować ogrodzenie. Lecą kamienie i butelki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Archiwalne zdjęcia z listopada 2021 roku: