Zamknięte drogi wspinaczkowe w Tatrach do 15 lipca! Powód może zaskoczyć!

O zwierzętach w Tatrach jest dziś, 16 marca wyjątkowo głośno w związku z tragicznym spotkaniem z niedźwiedziem, które miało miejsce po słowackiej stronie gór. Teraz w Tatrach wprowadzono ograniczenia w turystyce, a powód tego stanu rzeczy może mocno zaskoczyć. Nie chodzi o niedźwiedzie, a o jeszcze inne zwierzęta! Jak podał w oficjalnym komunikacie Tatrzański Park Narodowy, zamknięte będą drogi wspinaczkowe w rejonie Kościelca, Kazalnicy i Galerii Cubryńskiej. Ograniczenia dla wspinaczy i narciarzy ekstremalnych potrwa aż do 15 lipca. Co się stało? Chodzi o... sokoły wędrowne, które w tej okolicy zakładają gniazda i potrzebują spokoju.

"Od 18 marca do 15 lipca 2024 zamknięte będą drogi wspinaczkowe i linie zjazdowe udostępnione dla narciarstwa ekstremalnego w dwóch rejonach"

Oto komunikat opublikowany przez TPN w mediach społecznościowych: "Sokoły wędrowne zakładają gniazda! Z ich powodu, jak co roku, wprowadzamy ograniczenia dla taterników i narciarzy ekstremalnych. Od 18 marca do 15 lipca 2024 zamknięte będą drogi wspinaczkowe i linie zjazdowe udostępnione dla narciarstwa ekstremalnego w dwóch rejonach: wschodnia ściana Kościelca od Komina Drewnowskiego po Żleb Zaruskiego; w obszarze Kazalnicy i Galerii Cubryńskiej: Żleb Krygowskiego - Mały Kocioł Mięguszowiecki - Niżnia Galeria Cubryńska - Cubryńska Kopka – z Cubryńskiej Kopki ściany opadające do Mnichowego Żlebu (łącznie ze Żlebem Szulakiewicza). Północnym ograniczeniem jest wylot Mnichowego Żlebu – podstawa ściany Kazalnicy Liliowej i Kazalnicy Cubryńskiej do Żlebu Krygowskiego. Dziękujemy za wsparcie naszych działań".

