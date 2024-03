Tłum turystów w Tatrach. Do rekordu niewiele zabrakło

4 mln 510 tys. turystów odwiedziło Tatrzański Park Narodowy w 2023 r. – wynika z danych TPN podanych przez PAP. Najwięcej wejść, ponad 912 tys., odnotowano w sierpniu, a największą popularnością cieszy się nieprzerwanie Morskie Oko i Kasprowy Wierch. TPN prowadzi monitoring ruchu turystycznego na podstawie sprzedanych biletów wstępów na szlaki. Do statystyk dolicza się również osoby zwolnione z opłat za wejście, czyli np. mieszkańców gmin powiatu tatrzańskiego oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

- Frekwencja za rok ubiegły jest nieco wyższa niż w 2022 roku, ale są to wyniki zbliżone do tych z kilku ostatnich lat, więc można powiedzieć, że już kolejny rok frekwencja utrzymuje się na poziomie około 4,5 mln wejść rocznie – powiedziała PAP Magdalena Zwijacz z TPN.

Rekord frekwencji w Tatrach padł w 2021 r. Szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego odwiedziło wówczas 4 mln 600 tys. turystów. Poniżej dalsza część artykułu.

Wysoka frekwencja przekłada się na rosnące wpływy do kasy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mimo tego turyści wybierający się w Tatry będą musieli jeszcze głębiej sięgnąć do kieszeni, ponieważ od 1 marca obowiązuje nowy cennik. Normalna wejściówka podrożała o złotówkę i obecnie kosztuje 10 zł. Z kolei bilet ulgowy podrożał o 50 gr i obecnie kosztuje 5 zł. Darmowy wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego mają dzieci do lat 7, a także posiadacze Karty Dużej Rodziny. Podwyżki TPN tłumaczy rosnącymi kosztami, w tym cenami wywozu śmieci. Pieniądze z biletów TPN przeznacza między innymi na remont szlaków i działalność edukacyjną.

