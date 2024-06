Zmiany w Beskidach ogłoszone tuż przed wakacjami! Chodzi o słynny szlak

Ogłoszono zmiany na Głównym Szlaku Beskidzkim. Najdłuższy polski szlak zostanie wyremontowany

Beskidy nie są tak popularne jak polskie Tatry, ale niektóre ich rejony też potrafią być oblegane przez turystów. Inne pozostają mało znanymi zakątkami, w które wybierają się tylko fani niecodziennych wycieczek. Jedną z najbardziej znanych atrakcji tych gór jest GSB, czyli Główny Szlak Beskidzki. Przebiega on od Bieszczadów, przez Beskid Żywiecki, Śląski, Niski i Sądecki i przez Gorce. Ma długość prawie 496 km, co czyni go najdłuższym polskim szlakiem. Teraz coś się ma tam zmienić! Na szczęście prawdopodobnie na korzyść. Jak podają Lasy Państwowe, słynny czerwony Główny Szlak Beskidzki zostanie zmodernizowany. Co dokładnie się zmieni?

"Zostaną wyremontowane m.in. wiaty przeciwdeszczowe, schrony i tablice informacyjne, wzmocnione zostaną podłoża"

"W najbliższych latach na „czerwonym szlaku” w lasach powstaną lub zostaną wyremontowane m.in. wiaty przeciwdeszczowe, schrony i tablice informacyjne, wzmocnione zostaną podłoża szlaku na najtrudniejszych odcinkach, zaś w samym Rymanowie–Zdroju na gruntach leśnych przewidywana jest budowa wiaty rekreacyjnej" - piszą Lasy Panstwowe na swojej stronie internetowej. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, koszt inwestycji to około 26 mln zł.

Sonda Też lubicie polskie góry? TAK NIE

#GłównySzlakBeskidzki wyznaczony został 100 lat temu. Biegnie przez Bieszczady, Beskid Żywiecki, Śląski, Niski i Sądecki aż po Gorce.https://t.co/sIw5WOy3qL— TVP3 Rzeszów (@tvp_rzeszow) June 3, 2024

QUIZ. Co wiesz o Beskidzie Niskim? Pytanie 1 z 10 Co to jest Rotunda? Zabytkowa budowla z czasów I wojny światowej Góra, na której znajduje się wojenny cmentarz Wojenny cmentarz w Gorlicach Dalej