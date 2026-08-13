Pogoda w Olsztynie na sierpniowy długi weekend

Najbliższe dni w Olsztynie upłyną pod znakiem stabilnej, letniej pogody, a największą zaletą prognozy jest całkowity brak opadów. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić czas na zewnątrz. Temperatury będą wysokie przez cały weekend, jednak ich wartości, podobnie jak stopień zachmurzenia, będą się zmieniać z dnia na dzień, tworząc zróżnicowane warunki.

Piątek – ciepłe, ale pochmurne wejście w weekend

Weekend rozpocznie się w piątek, 14 sierpnia, bardzo ciepłą, ale jednocześnie pochmurną aurą. Mimo że niebo będzie w dużej mierze zasłonięte chmurami, nie przeszkodzi to temperaturom w osiągnięciu wysokich wartości. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 28 stopni Celsjusza. Noc przyniesie wyraźne ochłodzenie, z temperaturą minimalną spadającą do około 12 stopni. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Sobota przyniesie najwięcej słońca i najwyższą temperaturę

Sobota, 15 sierpnia, zdecydowanie wyróżni się na tle całego weekendu. To będzie najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą blisko 30 stopni. Co więcej, zachmurzenie ma być tylko umiarkowane, co daje dużą szansę na dłuższe chwile ze słońcem. Cieplejsza będzie również noc z soboty na niedzielę – termometry nie powinny spaść poniżej 16 stopni. Wiatr tego dnia nieco się nasili, wiejąc z prędkością około 4 m/s, co może przynieść delikatną ulgę w upale.

Niedziela z chmurami i lekkim ochłodzeniem

Ostatni dzień weekendu, 16 sierpnia, przyniesie zmianę aury. Chociaż nadal będzie bardzo ciepło, temperatura maksymalna obniży się do około 26 stopni Celsjusza. Na niebie ponownie pojawi się znacznie więcej chmur, a zachmurzenie określane jest jako duże. Nocą temperatura spadnie do około 15 stopni. Wiatr osłabnie w porównaniu do soboty i będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Mimo wszystko, pogoda wciąż będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Stabilna i bezdeszczowa prognoza na cały weekend w Olsztynie to zaproszenie do aktywnego wypoczynku. Sobota, z najwyższą temperaturą i największą szansą na słońce, będzie idealnym dniem na plażowanie, sporty wodne lub po prostu relaks w plenerze. Z kolei piątek i niedziela, mimo większego zachmurzenia, wciąż oferują bardzo przyjemne, ciepłe warunki. To doskonały czas na długie spacery, zwiedzanie okolicy czy wycieczki rowerowe, podczas których pochmurne niebo zapewni komfort i ochroni przed intensywnym słońcem.

Dane pogodowe: OpenWeather