Wiele osób z Warmii i Mazur od lat kojarzy Pawła Papke z polityką. Nic dziwnego, bo niemal od 13 lat jest zaangażowanym działaczem Koalicji Obywatelskiej. Nie każdy jednak pamięta, że zanim został politykiem, był odnoszącym sukcesy siatkarzem grającym na pozycji atakującego. Przedstawiamy sylwetkę kandydata na posła w wyborach parlamentarnych 2023.

Paweł Papke urodził się 13 lutego 1977 r. w Starogardzie Gdańskim. Profesjonalną karierę sportową rozpoczął w Międzyszkolnym Klubie Sportowym przy Miejskim Domu Kultury w Warszawie. Trenował pod okiem trenerów Krzysztofa Zimnickiego i Wojciecha Góry. W wieku 19 lat, w 1996 r., trener Ireneusz Mazur powołał go do kadry na mistrzostwa Europy juniorów w Izraelu. W tym samym roku Papke podpisał kontrakt z pierwszoligowym klubem Mostostal Kędzierzyn-Koźle, z którym zdobył pięć tytułów mistrzowskich, dwukrotnie cieszył się z wicemistrzostwa kraju i trzy razy wygrał Puchar Polski. Jednak to nie koniec sukcesów.

W 2000 r. sportowiec wywalczył trzecie miejsce w Pucharze Konfederacji. Grał też w Final Four w Opolu, a w 2003 r. w Mediolanie zdobył brązowy medal w Lidze Mistrzów. Po siedmiu latach zawodowej gry przeniósł się do PZU AZS Olsztyn. To z tym klubem wywalczył cztery medale mistrzostw Polski: dwa srebrne i dwa brązowe.

W tym czasie rozpoczął także studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Licencjat obronił w 2007 r. W tym samym roku podpisał kontrakt z kolejnym klubem. Tym razem z ASSECO Resovią Rzeszów, zdobywając z nim kolejny medal mistrzostw Polski.

Paweł Papke kadrze narodowej w latach 1996–2003 rozegrał 149 meczów, w tym 59 w Lidze Światowej w latach 1998–2002.

Sukcesy Pawła Papke w skrócie:

Juniorskie:

Mistrz Polski juniorów młodszych z MKS MDK Warszawa (1994);

Mistrz Polski juniorów z MKS MDK Warszawa (1996);

Mistrz Europy juniorów (1996);

Mistrz świata juniorów (1997).

Krajowe w klubach:

Mistrz Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle (1998, 2000, 2001, 2002 i 2003);

Wicemistrz Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle (1997 i 1999);

Wicemistrz Polski z PZU AZS Olsztyn (2004 i 2005);

Wicemistrz Polski z Asseco Resovią Rzeszów (2009);

Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski z PZU AZS Olsztyn (2006 i 2007);

Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski z Asseco Resovią Rzeszów (2010);

Puchar Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle (2000, 2001 i 2002);

Drugie miejsce w Pucharze Polski z Asseco Resovią Rzeszów (2010).

Międzynarodowe w klubach:

3. miejsce w Final Four Pucharu CEV z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle (2000);

3. miejsce w Final Four Ligi Mistrzów z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle (2003);

4. miejsce w Final Four Ligi Mistrzów z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle (2002);

4. miejsce w Final Four Pucharu Challenge z Asseco Resovią Rzeszów (2008).

Papke kończy karierę zawodową siatkarza i zaczyna przygodę z polityką

W 2010 r. Papke zakończył karierę zawodową siatkarza i na stałe zamieszkał w stolicy Warmii i Mazur. We wrześniu tego samego roku założył szkółkę siatkarską dla młodzików pod nazwą Papke-Volley. W październiku rozpoczął studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika promocji zdrowia na Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Ukończył je w 2012 r.

W 2010 r. zaczął odnosić pierwsze sukcesy w polityce. W wyborach samorządowych wybrano go do Rady Miasta Olsztyna z list Platformy Obywatelskiej. Rok później w wyborach parlamentarnych wybrano go na posła na Sejm z ramienia tego samego ugrupowania. W 2014 r. były sportowiec wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list PO z okręgu nr 3, obejmującego województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Jednak bez powodzenia, zdobywając 23 919 głosów. W 2015 r. wszedł w skład honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi.

W tym samym roku, 16 lutego, polityk stanął przed kolejnym wyzwaniem, gdy został wybrany na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Funkcję tę pełnił do 7 czerwca 2016 r. Wtedy nie ubiegał się o ponowny wybór na to stanowisko.

W wyborach parlamentarnych w 2015 r. ponownie wybrano go do Sejmu. Były siatkarz otrzymał wówczas 17 376 głosów. W Sejmie VIII kadencji został członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W wyborach w 2019 r. ubiegał się o poselską reelekcję, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Ponownie mu się udało, wtedy głos na niego oddało 30 783 osób.

Paweł Papke w tym roku po raz kolejny startuje w wyborach parlamentarnych, także z list Koalicji Obywatelskiej.