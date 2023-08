Długi weekend na Warmii i Mazurach. Turyści będą zachwyceni prognozą IMGW

Pogoda na długi weekend. Upał w całym kraju. Ponad 30 stopni także na Warmii i Mazurach

W sobotę (12 sierpnia) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia związanym z Wyżem Azorskim". - Pod koniec dnia na północnym zachodzie kraju zacznie oddziaływać zatoka niżu z rejonu Wysp Brytyjskich. Z południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie. Spadek ciśnienia. Na Warmii i Mazurach dzień będzie niemal bezchmurny. Cieplej niż w ostatnich dniach, na termometrach maksymalnie 24-26°C. Słaby wiatr.

W niedzielę (13 sierpnia) - według IMGW - "Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, z zachodu do centrum kraju będzie wędrował chłodny front atmosferyczny". Do większości kraju z południa Europy napłynie bardzo ciepłe powietrza, ale za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie wahać. Na Warmii i Mazurach w niedzielę (13 sierpnia) po południu i wieczorem możliwy przelotny deszcz. Będzie jednak bardzo ciepło. W nocy od 13°C na wschodzie regionu do 17°C na zachodzie. W ciągu dnia maksymalnie na termometrach od 28°C na zachodzie regionu do 31°C na wschodzie i południu. Słaby wiatr.

W poniedziałek (14 sierpnia) - według przewidywań IMGW - "Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Ukrainą, ale na zachodzie obecna będzie zatoka niżowa z pofalowanym frontem chłodnym". Będzie napływać gorące powietrze zwrotnikowe, co mieszkańcy Warmii i Mazur odczują z powodu temperatury. Termometry pokażą od 28°C do 32°C. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie się wahać.

Co z pogodą we wtorek (15 sierpnia), w ostatni dzień długiego weekendu. Synoptycy IMGW informują, że "Polska będzie pomiędzy rozległym wyżem na wschodzie, z centrami prawdopodobnie nad zachodnią Rosją i Ukrainą a niżem znad Niemiec". - Na zachodzie kraju aktywny będzie front chłodny. Będziemy przeważnie w gorącym powietrzu zwrotnikowym - czytamy w komunikacie. Spadek ciśnienia. Na Warmii i Mazurach znów bardzo ciepło. Niemal wszędzie ponad 30°C. Wiatr słaby.

Źródło: IMGW

