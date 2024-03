Dużo słońca i przymrozki. Taki będzie weekend na Warmii i Mazurach

Lubawa. Znalazł na swoim polu to, czego szukali policjanci na Mazowszu

Najbliższy weekend będzie słoneczny, tylko na południu kraju okresami więcej chmur i słaby deszcz. Nocami i nad ranem pojawią się gęste mgły osadzające szadź. Przymrozki utrzymają się do soboty, a na wschodzie kraju do poniedziałku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 15°C na południu kraju. Po niedzieli spodziewamy się opadów deszczu już w całym kraju.

W sobotę (9 marca) - jak prognozuje IMGW - wschodnia Polska, w tym Warmia i Mazury, "pozostanie w zasięgu słabnącego wyżu znad Skandynawii, w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego". - Zachodnia Polska znajdzie się na skraju rozległego niżu z rejonu Zatoki Biskajskiej i tu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach dzień będzie pogodny. Rano mgła może ograniczyć widzialność do 400 m. Na termometrach maksymalnie od 4°C do 7°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni - informuje IMGW.

W niedzielę (10 marca) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pod wpływem niżu znad Francji i Niemiec, na południu będzie oddziaływał front ciepły". Z południowego zachodu zacznie napływać powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach nadal pogodnie i dużo cieplej niż w sobotę. Termometry pokażą maksymalnie od 5°C na północy do 10°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

