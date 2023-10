i Autor: Shutterstock Denaturat na Śląsku dalej zabija! Zmarła 16. osoba. Makabryczna seria zgonów

Co się stało?

Koszmarne wizje po alkoholu! "Widział w swoim domu martwą kobietę"

Zofia Dąbrowska | Policja 16:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ten 60-latek z gminy Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) będzie chyba przez jakiś czas unikał nadużywania trunków... Mężczyzna w stanie upojenia zaczął mieć makabryczne wizje. Widział zwłoki we własnym domu! Przerażony 60-latek wezwał nawet policję, przekonany, że to, co widzi, dzieje się naprawdę. Funkcjonariusze przeszukali dom, ale nic nie znaleźli...