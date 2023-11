Suknia przesłana piosenkarce jest kreacją typowo sceniczną: całość jest wykonana z beżowej koronki, góra stroju jest gorsetowa, dół asymetryczny. Suknia jest długa. Gorset ma ozdobny, drewniany stanik w stylu nawiązującym do strojów wikingów, dół sukni jest ozdobiony dłuższymi kawałkami drewna.

- Zużyłam cały karton drewienek, które są bardzo, bardzo stare, mają ponad sto lat - mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową Barbara Cały. - Te kawałki miały iść do zutylizowania, bo to był odpad z produkcji mebli, które robi pan Wojtek. Gdy zobaczyłam te drewienka już oczami wyobraźni widziałam suknię, jaką z nich wykonam. W firmie, z której wzięłam te drewienka zakonserwowano je, by się nie psuły, nie mokły itd. Bardzo bym chciała, by Lady Gaga założyła tę suknię, by w niej wyszła i w ten sposób promowała ideę zero waste. Ta idea jest bliska i jej, i nam - dodaje artystka i podkreśla, że kreacja przesłana już Lady Gadze jest "totalnie zero waste".

Barbara Cały znana jest z tworzenia unikalnych, dzierganych szydełkiem strojów. Artystka ta ma już na swoim koncie suknie, do których użyła m.in. zawleczek z puszek po napojach, czy szkła. Barbara Cały wplata te tworzywa w szydełkowe wzory. Suknie Barbary Cały noszą polskie celebrytki, są one prezentowane na wybiegach całego świata.

- Szydełka mam wszędzie: w torebce, na kanapach, na półce - przyznaje Barbara Cały. - Suknię dla Lady Gagi dziergałam pod jabłonką, w sadzie. Zajęło mi to kilkadziesiąt godzin..

Przed kilkoma miesiącami Barbara Cały nawiązała współpracę z Wojciechem Sobierańskim, który w małej warmińskiej wsi Studnica pod Jezioranami prowadzi firmę Regalia Polska Manufaktura, która tworzy meble i aranżacje wnętrz wyłącznie z materiałów z odzysku. To Sobierański wpadł na pomysł wykonania kreacji z elementami drewna.

- Bardzo mi się ten pomysł podobał, powstały trzy takie sukienki - mówi projektantka i dodaje, że dwie z nich są obecnie prezentowane w Gdańsku w salonie Regalii, a jedna w specjalnie skonstruowanej skrzyni poleciała za ocean do Lady Gagi.

- Poznałem osoby z bliskiego otoczenia Lady Gagi, co pomogło w realizacji pomysłu wysłania jej naszej drewnianej sukni, która jest symbolem przekształcania pozornie nieistotnych przedmiotów w coś spektakularnego. Wybór tej artystki był dla nas oczywisty - mówi w rozmowie z PAP Wojciech Sobierański, który sam ma drewniana kamizelkę i krawat - także dzieła Barbary Cały.

Wojciech Sobierański dostał już potwierdzenie, że skrzynia z suknią dotarła do Lady Gagi, ale artystka jeszcze jej nie widziała, bo jest na urlopie.

Suknia, która została przesłana gwieździe, była prezentowana na tegorocznym Berlin Fashion Week.

- Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy Lady Gagę w sukni z warmińskiego drewna - dodaje Wojciech Sobierański.

