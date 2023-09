Tajemnicza przesyłka do ośrodka dla cudzoziemców. Nie uwierzysz, co było w środku!

Wybory 2023. Kampania trwa – bannery zalały Olsztyn

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej, więc każdy z kandydatów stara się dotrzeć ze swoim programem do jak największej liczby wyborców. Politycy chętnie korzystają z tradycyjnych form reklamy, takich jak bannery czy plakaty, co widać w wielu polskich miejscowościach. Na ulicach nie sposób ich nie zauważyć. Podobnie jest w Olsztynie. Choć wydaje się, że w poprzednich latach, gdy odbywały się wybory, było ich więcej, to wciąż w stolicy Warmii i Mazur jest ich bardzo dużo.

Na bannery wyborcze polityków różnych partii politycznych (lub bezpartyjnych) można natknąć się nie tylko na głównych ulicach, ale także mniejszych. Plakaty wyborcze pojawiają się m.in. na budynkach, słupach, latarniach, miejscach na reklamy, a także na szybach autobusów komunikacji miejskiej. Jednak po wyborach pełnomocnicy wyborczy są zobowiązani usunąć plakaty i hasła.

W jakim terminie należy usunąć bannery?

Choć bannery są nieodłącznym elementem każdej kampanii wyborczej, wszystkie plakaty oraz hasła już po wyborach muszą zostać usunięte. W jakim terminie? Zgodnie z Kodeksem wyborczym, musi to nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wyborów.

- Art. 110 § 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów - czytamy w Kodeksie wyborczym.

Obowiązek ten jednak nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego itp. Te plakaty usuwa właściciel obiektu.

Co ciekawe, policja i straż gminna mogą usunąć bannery i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia lub bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Wybory 2023. Kiedy się odbędą?

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano ogólnopolskie referendum. Głos na wybranych kandydatów będzie można oddać w godzinach 7:00-21:00. Następnie rozpocznie się liczenie głosów. Wstępne wyniki exit poll poznamy tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Zwycięzcy wyborów zostaną ogłoszeni kilkanaście godzin później.

Bannery wyborcze "zalały" Olsztyn