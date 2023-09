Wygrana w Eurojackpot. Polak może kupić, co tylko chce. Taka kasa! Czy uda mu się ukryć bogactwo?

Ogromna wygrana w Eurojackpot. W Polsce mamy nowego milionera! Ostatnie (wtorek, 5 września) losowanie w Eurojackpot nie dało rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o główną wygraną i rozbicie kumulacji; w Europie padły aż 3 wygrane II stopnia. Jedną z nich zanotowano w Olsztynku w woj. warmińsko-mazurskim. Zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Niepodległości 3. W losowaniu padły następujące liczby: 9, 11, 13, 15, 25 + 4, 9. Mieszkaniec Olsztynka trafił pięć liczb z pierwszego szeregu i jedną z drugiego. Wygrał 2 182 976,00 zł. Można mieć niedosyt. Zabrakło tak niewiele, aby cieszyć się z dużo większej wygranej.

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padły w Polsce trzy wygrane III stopnia, każda po 503 434,90 zł. Na przelew czekają gracze z Poznania, Warszawy i Kielc. Kumulacja rośnie. W piątek (8.09) do zgarnięcia będzie co najmniej 180 milionów złotych. Przypominamy, że jeden zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki. W tej grze padają olbrzymie wygrane. W 2022 roku Polak wygrał w Eurojackpot 213 milionów złotych.

