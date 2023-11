Pan Rafał złowił szczupaka-giganta! "Nie sądziłem, że będzie tak wielka"

Pan Rafał złowił szczupaka-giganta. Ryba mierzyła tyle, co 8-letni chłopiec

Pan Rafał, wędkarz z Nowego Miasta Lubawskiego, to zarazem szczęściarz i... pechowiec. Szczęściem było złowienie gigantycznego szczupaka. Ryba mierzyła 130 cm, czyli tyle, ile wzrostu ma przeciętny 8-letni chłopiec. Ten wynik robi wrażenie, ale rekordu Polski pobić się nie udało. 53 lata temu Marian Polawczyk także złowił rybę o długości 130 cm. Co więcej, nie wiadomo, ile ważył szczupak złowiony przez Pana Rafała. - No cóż, nie udało się rekordu pobić, jednak jestem szczęśliwy - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Rafał Strzymski. - Ryba mierzyła 130 cm, to była samica, niestety nie mieliśmy wagi żeby ją zmierzyć. Po zrobieniu zdjęcia szczupak wrócił z powrotem do wody - opowiada wędkarz.

Jaki jest sposób na złowienie takiej ryby i gdzie należy szukać tak gigantycznych okazów?. Pan Rafał mnie zdradza "złotych miejsc", bo każdy wędkarz zachowuje to dla siebie. - Było to w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego. Ryba połknęła przynętę, tzw. gumkę. To syntetyczna przynęta przypominająca rybkę. Było zacięcie i długi hol. Wiedziałem, że to wielka ryba, ale nie spodziewałem się, ze aż tak wielka - wspomina pan Rafał, który planuje kolejne łowy.

