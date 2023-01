Po służbie chciał złapać złodziei. Jeden z nich wyciągnął broń!

i Autor: Shutterstock W Olsztynie policjant po służbie chciał udaremnić kradzież. Jeden ze sprawców mierzył do niego z broni.

Chwile grozy

Po służbie chciał udaremnić kradzież. Mierzył z broni do policjanta! Dwaj mężczyźni chcieli okraść jeden ze sklepów w Olsztynie. Powstrzymać ich próbował policjant po służbie. Nagle zrobiło się bardzo niebezpiecznie, ponieważ jeden ze sprawców wyciągnął broń i mierzył nią do funkcjonariusza. Mężczyźni uciekli, ale kilka godzin później byli już w rękach policji. Za kradzież rozbójniczą i napaść na funkcjonariusza grozi im do 15 lat więzienia. Obaj byli karani już wcześniej.