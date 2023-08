Pokazali, jak wygląda stolik po wizycie rodziny z dziećmi i rozpętali burzę. "To jest pikuś"

W sobotę (5 sierpnia) - według IMGW - "nad Polskę od południa powoli nasuwać się będzie zatoka niżowa". Z kolei wschodnia część kraju dostanie się w zasięg ciepłego frontu atmosferycznego. - Na przeważającym obszarze utrzyma się powietrze polarne morskie, ale na wschodzie kraju zacznie napływać zdecydowanie cieplejsze i wilgotne powietrze z basenu Morza Śródziemnego - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach w sobotę (5 sierpnia) sporo chmur, jednak deszcze nie będą ulewne. Na wschodzie województwa warmińsko-mazurskie możliwe burze. Wtedy może spaść do 20 mm deszczu. Na termometrach maksymalnie od 20°C na zachodzie do 26°C na wschodzie regionu. - Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h - informuje IMGW.

Warmia i Mazury. Pogoda na niedzielę. Prognoza IMGW 6.8.2023

W niedzielę (6 sierpnia) - jak prognozuje IMGW - "Nad Polską będzie znajdował się ośrodek niskiego ciśnienia i związany z nim front atmosferyczny". - Nad wschodnią część kraju będzie napływało bardzo ciepłe i wilgotne powietrze znad Morza Czarnego i Bałkanów, natomiast nad pozostałą część chłodne powietrze z północnego zachodu Europy - czytamy w treści prognozy IMGW. Na Warmii i Mazurach niedziela (6 sierpnia) będzie dniem pochmurnym i deszczowym. Na wschodzie regionu burze. Tam najcieplej, bo nawet do 29°. Z kolei w Olsztynie i okolicach zaledwie 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Źródło: IMGW

