Rodzinna tragedia na olsztyńskim osiedlu. Awantura zakończyła się śmiercią ojca

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, 6 września, na olsztyńskim osiedlu Brzeziny. Około godziny 21 do policji wpłynęło zgłoszenie o rodzinnej kłótni przed jednym z domów przy ulicy Olszewskiego. Według relacji świadków, agresywnie zachowujący się 32-latek zaczął szarpać się z ojcem, a następnie zaatakował go nożem, zadając mu kilka ciosów w klatkę piersiową.

Ranny 62-latek został natychmiast przetransportowany do szpitala, jednak pomimo wysiłków lekarzy, kilka godzin później zmarł. Syn ofiary, który nie zgodził się na badanie alkomatem, został zatrzymany przez policję. Została mu pobrana krew do badań, a prokuratura przygotowuje się do postawienia mu zarzutu zabójstwa.

Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tej rodzinnej tragedii. 32-latek może zostać przesłuchany jeszcze w najbliższych dniach.

Kilkadziesiąt kilometrów od Olsztyna i zaledwie miesiąc temu na terenie posesji w miejscowości Księży Lasek również doszło do koszmarnej zbrodni.

Jak udało nam się ustalić, 52-letni Jacek Z. z niewyjaśnionych przyczyn wszedł na teren działki, na której przebywał pokrzywdzony Mirosław B. i oddał w jego kierunku strzał z broni krótkiej, trafiając go w plecy. Mirek próbował uciekać, ale się przewrócił. Kiedy już leżał, podejrzany podszedł do niego i oddał drugi strzał bezpośrednio w głowę.

– Jacek Z. usłyszał zarzut dokonania zabójstwa poprzez oddanie do pokrzywdzonego Mirosława B. dwóch strzałów z broni palnej, co spowodowało śmierć pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. Drugi zarzut dotyczy kierowania gróźb karalnych w stosunku do funkcjonariuszy policji podejmujących interwencję, w celu zmuszenia ich do odstąpienia od zatrzymania – mówił prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

