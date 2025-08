Tragedia na torach. Pociąg zmiażdżył auto. "Znał drogę jak własną kieszeń"

Olszyny. 45-latek zginął na torach. "Codziennie tędy jeździł"

- To był miejscowy, dobrze znał ten przejazd, codziennie tędy jeździł – mówią wstrząśnięci mieszkańcy po tragedii, do której doszło w sobotę (2 sierpnia) rano w miejscowości Olszyny pod Szczytnem. - Wiedział, że to bardzo niebezpieczne miejsce, a mimo to wjechał na tory tuż przed pociągiem. Maszynista nie miał żadnych szans na wyhamowanie - dodają nasi rozmówcy.

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce tragedii, mogli tylko stwierdzić śmierć kierowcy. Siła uderzenia była tak duża, że 45-latek nie miał szans na przeżycie. Ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany, a ponad 500 pasażerów pociągu musiało zostać ewakuowanych i przesiadło się do autobusów zastępczych.

Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tragedii. Nieoficjalnie mówi się o próbie desperackiego przejazdu przed nadjeżdżającym składem. - Zginął człowiek, który znał tę drogę jak własną kieszeń. To niewyobrażalna tragedia, której nikt się tu nie spodziewał… – dodaje w rozmowie z naszym reporterem mieszkaniec okolicy.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

