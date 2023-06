Szpital w Ostródzie pod lupą Rzecznika Praw Pacjenta. "To niedopuszczalne"

Koszmar pacjentów w Ostródzie. Czołgali się po schodach, bo winda była zepsuta

- Sytuacja ta jest niedopuszczalna i szczególnie dotkliwa dla osób z niepełnosprawnościami - komentuje sprawę dla "Super Expressu" Agnieszka Chmielewska z Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. I dodaje: - Szpital powinien natychmiast wdrożyć działania naprawcze, w tym zapewnić, o ile to możliwe, świadczenia zdrowotne dla pacjentów bez konieczności przemieszczania się po schodach np. na parterze budynku. Jeśli nie jest to możliwe to personel szpitala powinien pomóc pacjentom z niepełnosprawnościami i wszystkim, którzy ze względu na stan zdrowia będą tego wymagać w przemieszczaniu się do gabinetów lekarskich.

Niestety, administracja szpitala powiatowego w Ostródzie, która zarządza publiczną lecznicą, jakby spawy nie widziała. Przez dwa tygodnie pacjenci byli skazani na czołganie się po schodach przychodni. Dopiero po naszej interwencji na miejsce przyjechał serwis i naprawił windę w ciągu kilku godzin. Jak udało nam się ustalić, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpi do prezesa szpitala z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji. Jak udało nam się dowiedzieć, na działalność szpitala w Ostródzie wpłynęło do rzecznika 39 skarg od pacjentów od 2021 roku.

