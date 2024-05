Śmiertelne potrącenie na torach. Strażacy rzucili się na pomoc pasażerom

Przeleciał kilkadziesiąt metrów. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Przerażające okoliczności potrącenia na Targówku

Śmiertelne potrącenie na torach pod Legionowem

Pierwsze informacje o dramacie, do którego doszło w pobliżu stacji PKP Chotomów przekazał nam bryg. Łukasz Szulborski z legionowskiej straży pożarnej. − Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 12. Tuż są stacją w Chotomowie doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg − relacjonował nam strażak.

Z pociągu, które potrącił mężczyznę, strażacy z pomocą obsługi składu ewakuowali około 100 pasażerów, który przeszli później na pobliską stację.

− Nikt z pasażerów nie został ranny. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W trakcie naszego odjazdu, na miejscu zdarzenia obecni byli funkcjonariusze policji oraz prokurator − dodaje strażak.