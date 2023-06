Załamujący widok

Koszmar pacjentów w Ostródzie. Czołgali się po schodach [Zdjęcia]

Tomasz Nowociński | sch 9:31

To, co wyprawiało się w ostatnim czasie przychodni zdrowia w Ostródzie na Mazurach dosłownie nie mieściło się w głowie. Widok był załamujący. Pacjenci czołgali się po schodach w drodze na do lekarza, czy rehabilitację. Powód? Winda, która przez dwa tygodnie nie działała. Jak rozwiązała się ta uciążliwa dla pacjentów sprawa? Szczegóły w dalszej części artykułu.