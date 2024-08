To był jego ostatni biwak. Auto zsunęło się do wody. Dramat na Kanale Grunwaldzkim

Kanał Grunwaldzki. Samochód w wodzie, w środku ciało mężczyzny

Śledczy muszą ustalić, jak samochód z mężczyzną w środku znalazł się na dnie kanału. Czy doszło do przestępstwa? A może to nieszczęśliwy wypadek? Mężczyzna mógł, zawracając, przypadkowo wpaść do kanału. Być może jego samochód stoczył się samoczynnie, gdy spał na tylnej kanapie toyoty. Prokurator, obecny na miejscu zdarzenia, zlecił sekcję zwłok mężczyzny. Policja szuka też ewentualnych świadków zdarzenia.

Środowe przedpołudnie (28 sierpnia) przyniosło niepokojące odkrycie. Wypoczywający żeglarze, niczego nieświadomi, przypadkowo zahaczyli łodzią o zatopiony wrak na dnie kanału. Na miejscu zjawiły się służby ratunkowe. Ratownicy wodni i strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. W zanurzonym aucie na tylnej kanapie znajdowało się ciało starszego mężczyzny. Decyzją prokuratora samochód ze zwłokami wydobyto na powierzchnię, aby poddać je oględzinom. Na ciele mężczyzny śledczy nie stwierdzili żadnych ran i obrażeń. Uszkodzona była jedynie karoseria samochodu.

Uszkodzenia spowodowała łódź, która zahaczyła o samochód leżący na dnie na około 2,5 metra.

– mówi w rozmowie z "Super Expressem" jeden z ratowników.

Samochód i zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do dalszych badań. Ale co naprawdę się wydarzyło tamtej feralnej nocy? Na to pytanie odpowiedzi szukają śledczy. Czy była to chwila nieuwagi, wypadek, czy coś znacznie bardziej niepokojącego? Prokuratorskie śledztwo ruszyło, aby odkryć, co naprawdę wydarzyło się nad kanałem. Śledczy analizują każdy szczegół. Szukają świadków i dowodów, które pozwolą rozjaśnić mroki tej historii. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z akcji wydobycia samochodu z wody.