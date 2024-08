Dramatyczne odkrycie na Mazurach. Samochód w wodzie. W środku ciało człowieka!

Kanał Grunwaldzki. Samochód w wodzie, w środku ciało człowieka

Jak ustalił reporter "Super Expressu", w środę (28 sierpnia) o godz. 9:59 w miejscowości Zielony Lasek (powiat giżycki), na Kanale Grunwaldzkim przepływającą łódź typu Houseboat zaczepiła o przeszkodę w wodzie. Po dotarciu na miejsce MOPR, nurek potwierdził, że w wodzie znajduje się samochód osobowy oraz osoba w środku pojazdu. Na miejscu jest m.in. policja, która czeka na prokuratora i grupę dochodzeniowo-śledczą. Służby nie ustaliły, czy był wypadek czy doszło tam do przestępstwa.

Jak informuje nasz reporter, ruch na kanale został całkowicie wstrzymany, a czynności policyjne będą trwały przez kilka godzin. Z wody ma zostać wydobyty wrak. Póki co nie wiadomo czy osoba wewnątrz samochodu była zgłoszona jako poszukiwana. Policja w Giżycku na tą chwilę nie ma informacji o zaginionej osobie i samochodzie. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Komendę Powiatową Policji w Giżycku.

Płynący Houseboat utknął na mieliźnie. Na miejsce dotarło MOPR. Nurek z Mikołajek zszedł pod wodę i stwierdził, że pod łodzią jest samochód, a w aucie prawdopodobnie ciało mężczyzny. Obecnie prowadzone są czynności z grupą dochodzeniowo-śledczą. Na miejsce zdarzenia jedzie prokurator.

- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Iwona Chruścińska z KPP Giżycko.

Kanał Grunwaldzki - czym jest?

Kanał Grunwaldzki, znany też jako Kanał Lelecki, łączy jezioro Tałtowisko z jeziorem Kotek. Przechodzi przez niego droga z Rucianego-Nidy, Pisza i Mikołajek do Węgorzewa (przez Giżycko). Kanał został wykopany w latach 1765–1772. Kanał ma 470 metrów długości, 12 metrów szerokości i średnio 1,8 metra głębokości. Około 50 metrów od wejścia od strony jeziora Kotek Wielki, nad kanałem przechodzi most drogowy (szosa z Rynu do Mikołajek lub z Rynu do Giżycka). U wyjścia kanału z jeziora Kotek znajduje się wieś Zielony Lasek. Kanał bywa często odwiedzany przez wędkarzy.