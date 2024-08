Płynął na desce i wpadł do wody? Trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny

Rajdowy mistrz świata miał wypadek w pobliżu Gołdapi. Sebastien Ogier trafił do szpitala

Policja i strażacy szukają zaginionego 47-latka. Ostatni raz widziany był nad jeziorem Pluszne

W sobotę (24 sierpnia) wieczorem policjanci odebrali zgłoszenie o dryfującej po jeziorze Plusznym desce typu SUP. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że sprzętem poruszał się 47-letni mężczyzna, który mógł wpaść do wody i nie wypłynąć na powierzchnię. - Od razu zorganizowana została akcja poszukiwawcza kierowana przez policjantów z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Do działań zaangażowali się strażacy ochotnicy z Plusek, Bartąga, Gryźlin oraz Grupa Wodno-Nurkowa z Olsztyna - tłumaczy mł. asp. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jezioro Pluszne przeszukano przy pomocy urządzeń sonarowych oraz dronów. Mężczyzny jednak nie odnaleziono.

Jak wygląda zaginiony mężczyzna?

Być może zaginiony 47-latek mógł jednak dotrzeć do brzegu jeziora wpław. Poszukiwany mężczyzna:

mierzy 173 cm wzrostu,

ma średnią budowę ciała,

ogoloną głowę,

zarost,

może mieć na sobie błękitne spodenki kąpielowe.

W sobotę (24 sierpnia) około godz. 18 robił zakupy w sklepie w Pluskach, po czym poszedł nad jezioro. Każdy kto widział zaginionego, proszony jest o kontakt z numerem alarmowym 112 lub Policją pod numerem 47 731 34 24.