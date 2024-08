Rajdowy mistrz świata miał wypadek w pobliżu Gołdapi. Sebastien Ogier trafił do szpitala

Tragedia na Niegocinie. Szkwał zabił 3 osoby

Na czwartek, 22 sierpnia, zaplanowano wyciągnięcie jednej z dwóch łodzi, które zatonęły w czasie szkwału na jeziorze Niegocin. 28 lipca br. zginęły tam trzy osoby: 75-letni mężczyzna, mieszkaniec województwa opolskiego, i małżeństwo z województwa łódzkiego: 68-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna. Jako jedyna przeżyła 66-letnia kobieta, żona 75-latka, która została podjęta z wody cała i zdrowa. Mimo że oba jachty znaleziono w minionym tygodniu, daty ich wyłowienia zostały wyznaczone później, by całej procedurze mógł towarzyszyć biegły powołany przez prokuraturę.

- Druga z łodzi zostanie wydobyta w przyszłym tygodniu, natomiast obie zostaną poddane procesowym oględzinom, by sprawdzić, jaki był ich stan, czy były uszkodzone, czy to może uszkodzenia związane ze zdarzeniem - dopiero wtedy będzie można powiedzieć coś więcej - wyjaśnia Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Jak dodaje, bezpośrednią przyczyna zgonu całej trójki było utonięcie, natomiast u jednego z mężczyzn ujawniono ponadto obrażenia ciała; powstały one jednak już po jego śmierci, prawdopodobnie w wyniku ocierania się zwłok o kamienie. To nie wszystko, co ustaliła prokuratura.

