Na 29 sierpnia wyznaczono ponowne otwarcie cukierni Piotra Michałka, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Jego lokal jest znanym w Krakowie miejscem serwującym słodkie przysmaki, dlatego rodzina mężczyzny powzięła decyzję, że rodzinne tradycje powinny być kontynuowane, zwłaszcza że cukiernię założył w 1958 r. Wiesław Michałek, ojciec zmarłego. Bliscy cukiernika zdecydowali o kontynuowaniu działalności, mimo że jak sami piszą, "11 sierpnia świat się dla nich zatrzymał".

- Dla nas, jego rodziny, najważniejsze jest kontynuowanie tradycji. Od lat tata wprowadzał nas w szczegóły prowadzenia cukierni. Dla Dziadka i dla Taty priorytetem było utrzymanie jak najwyższej jakości produktów i tradycyjnego smaku. Razem z naszymi współpracownikami, spośród których część z nich praktykowała już za czasów naszego dziadka Wiesława, będziemy kontynuować rodzinną tradycję, niezmiennie oferując Państwu produkty najwyższej jakości z naturalnych składników - czytamy na profilu facebookowym cukierni. Dalsza część tekstu poniżej.

Pogrzeb Piotra Michałka

Piotr Michałek został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bieżanowie w środę, 14 sierpnia. Żegnali go nie tylko najbliżsi, ale również wielu mieszkańców miasta. Kondolencje rodzinie złożył też prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

- To są chwile ciężkie, smutne, ale także piękne i cudowne, bo Piotr jest już u Boga, jest już z Bogiem – powiedział w czasie uroczystości pogrzebowych ksiądz Janusz, najbliższy sąsiad cukiernika, dodając, że kiedy się mijali, mężczyzna zawsze miał ręką podniesioną do góry i pozdrawiał go szerokim, ciepłym uśmiechem.