– U katolików słowo: żegnaj nie powinno istnieć, bo oznacza ono, że nigdy się już z nim nie zobaczymy. Tak nie jest. Powinno być w nas więcej wiary. Piotr nam dziś mówi: zostańcie z Bogiem. A co my mamy mu powiedzieć? Idź do Boga i żyj z Bogiem. Największym prezentem dla zmarłego jest msza święta, dziękuję za tak licznie zamówione w intencji zmarłego Piotra. Kiedy Piotr przejeżdżał obok mnie, zawsze miał rękę podniesioną do góry i szeroki uśmiech, taki ciepły. Tak go zapamiętam. Panie Piotrze, za wszelkie dobro dziękujemy! – powiedział kapłan.