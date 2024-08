Od 15 sierpnia nowe przepisy "ustawy Kamilka"

Dzieci w Polsce mają nową ochronę przed przemocą domową i podobnymi zagrożeniami, bo 15 sierpnia weszły w życie kolejne przepisy tzw. ustawy Kamilka - informuje PAP. Nowelizacja prawa miała miejsce już 18 lipca ub.r., ale zmiany wprowadzano etapowo. Najpierw, bo 15 lutego, na osoby podejmujące pracę w placówkach związanych z działalnością z dziećmi wymienioną w ustawie nałożono obowiązek przedstawiania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Z kolei od 15 sierpnia obowiązują "standardy ochrony małoletnich", które mają ułatwić wyłapywanie wcześniej sygnałów o tym, że danemu dziecku może dziać się krzywda. Zobligowanie do ich przestrzegania zostały m.in. placówki:

oświatowe;

opiekuńcze;

wychowawcze;

religijne;

artystyczne;

medyczne;

rekreacyjne;

sportowe;

związane z rozwijaniem zainteresowań.

Ustawa wytycza ramy tych standardów, nie narzuca jednak ścisłych wymogów co do ich treści. Jest ogólna właśnie po to, by wskazane instytucje poświęciły uwagę sprawom bezpieczeństwa dzieci w swojej placówce i przygotowały zasady postępowania w odniesieniu do dzieci, które najlepiej sprawdzą się przy profilu działalności danej placówki - mówi PAP Renata Średzińska, szefowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jakie zmiany wprowadziła "ustawa Kamilka"?

Weryfikacją wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zajmą się m.in. instytucje samorządowe i Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku uchylania się od tego obowiązku mają prawo nałożyć naganę lub grzywnę w wysokości 250 zł, która w razie ponownego stwierdzenia uchybienia rośnie do 1 000 zł.

Ustawa Kamilka umożliwiła również przyjęcie Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026, a do końca 2025 r. ma powstać Krajowy Plan Przeciwdziałania Przemocy na Szkodę Małoletnich. Z kolei przy Ministerstwie Sprawiedliwości powołano też Zespół do spraw Ochrony Małoletnich i Zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jej członkowie prowadzić będą procedurę tzw. Serious Case Review.

8-letni Kamilek z Częstochowy to ofiara przemocy domowej. Chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pod koniec marca ub.r., ale po kilku tygodniach walki o życie zmarł. Jego zgon i inne przypadki agresji wobec dzieci rozpoczęły ogólnopolską dyskusję nad koniecznością zmiany prawa, by lepiej chronić najmłodszych.

