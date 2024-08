Sylwia Peretti wspomina zmarłego syna. Te słowa wyciskają łzy. "Czekam na spotkanie"

Wypadek żółtego renault w centrum Krakowa. Zginęli młodzi mężczyźni

Niedawno minął rok od tragicznej śmierci Patryka, syna Sylwii Peretti. 24-latek wraz z trzema innymi młodymi mężczyznami zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło w centrum Krakowa. Patryk miał we krwi 2,3 promila alkoholu i jechał z prędkością przekraczającą 162 km/h.

Przypomnijmy, że w nocy z 14 na 15 lipca 2023 r. w mur oporowy na bulwarze Czerwieńskim przy moście Dębnickim w Krakowie uderzył samochód kierowany przez syna celebrytki Sylwii Peretti. Poza Patrykiem w żółtym, sportowym renault znajdowało się trzech młodych mężczyzn: Aleksander, Michał i Marcin. Żaden z nich nie miał szans na przeżycie, zginęli na miejscu. Skala zniszczeń była ogromna. By dostać się do uwięzionych w środku wozu mężczyzn, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych i rozciąć karoserię wraku. Na ratunek dla poszkodowanych było już jednak za późno. Kierowca kilkukrotnie przekroczył dopuszczalną w tym miejscu prędkość. Rejestratory renault nie odnotowały próby hamowania.

Sylwia Peretti wspomina Patryka. "Kocham nad życie, tęsknię na zawsze i czekam na spotkanie"

We wtorek (20 sierpnia) o swoim zmarłym synu wspomniała Sylwia Peretti. Była "Królowa życia" wrzuciła w mediach społecznościowych archiwalne zdjęcie z Patrykiem. Celebrytka wróciła wspomnieniami do swojego ślubu z 2021 roku. Na zdjęciu widać nie tylko Sylwię Peretti i męża, ale również Patryka. - Wrzucam do pamiętnika wspomnień, moje ukochane zdjęcie z naszego ślubu. Są na nim dwie najważniejsze dla mnie osoby na świecie i we wszechświecie, oraz szczęście... - napisała Peretti.

- Kocham nad życie, tęsknię na zawsze i czekam na spotkanie jak nigdy - napisała o swoim synu Sylwia Peretti. - Modlę się o nie, aby nie za długo - czytamy w treści wpisu. - Ty stój nadal za mną, czekaj i przytul, kiedy się w końcu do Ciebie odwrócę, tylko obiecaj, że nie wypuścisz mnie już nigdy z ramion - zakończyła swój wpis celebrytka.