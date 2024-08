Tragedia na Niegocinie. Znaleziono łódź jednej z ofiar szkwału

Łódź, którą pływali po jeziorze Niegocin 66-latka i jej 74-letni mąż, znaleziono we wtorek, 13 sierpnia, w pobliżu Wyspy Miłości. Żaglówka przewróciła się w czasie szkwału 28 lipca br., a mężczyzna wpadł do wody i po wyłowieniu był reanimowany - jego życia nie udało się uratować, natomiast kobietę podjęto z wody całą i zdrową. Łódź nie zostanie jednak od razu wydobyta - termin operacji wyznaczono na 22 sierpnia, po to by na miejsce mógł dotrzeć biegły powołany przez prokuraturę w Giżycku, który ma ocenić stan jednostki w ramach prowadzonego w tej sprawie śledztwa.

To nie koniec poszukiwań na Niegocinie, bo w czasie feralnego szkwału zatonął również drugi jacht. Płynący nim 69-letni mężczyzna i jego żona nie przeżyli zdarzenia - ich ciała znaleziono jeszcze pod koniec lipca. Zaginięcie małżeństwa zgłosiła na policję w Poznaniu córka obydwojga, po tym jak nie wrócili oni z wyprawy na Mazury. Działania służb potrwają do weekendu, gdy mają zostać przerwane, ale, o ile nie uda się znaleźć drugiej łodzi, zostaną wznowione od poniedziałku, 19 sierpnia.