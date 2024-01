Synoptycy z IMGW nie mają wątpliwości, że w pierwszy weekend 2024 r. (6-7 stycznia) do Polski zawita typowo zimowa aura. Temperatury spadną, chwyci mróz i popada śnieg. Nadal będzie niebezpiecznie na drogach z powodu marznących opadów, powodujących gołoledź. Temperatury w Polsce spadną nawet do –18°C. Takie wartości wystąpią m.in... na Warmii i Mazurach.

Warmia i Mazury. Pogoda na sobotę, 6.01.2024. Prognoza IMGW

W sobotę (6 stycznia) - jak przewiduje IMGW - południowa część Polski "będzie na skraju niżu z ośrodkiem nad Morzem Tyrreńskim, a część północna dostanie się pod wpływ wyżu znad Skandynawii". - Na południu i w centrum zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego, oddzielającego cieplejszą masę powietrza polarnego morskiego znad południowej Polski od chłodnej masy powietrza arktycznego na północy kraju - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Na Warmii i Mazurach sobota będzie dniem pochmurnym. Spadnie śnieg, a do godzin południowych warto uważać na mgły, które ograniczą widzialność do 400 m. Nadal mroźno, od –6°C na wschodzie do –2°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby, północno-wschodni.

Warmia i Mazury. Pogoda na niedzielę, 7.01.2024. Prognoza IMGW

Niedziela (7 stycznia) będzie jeszcze chłodniejsza. W nocy nawet –18°C! Nadal będzie sporo chmur, możliwe opady śniegu. W ciągu dnia na termometrach od –11°C na wschodzie do –7°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby, po południu okresami umiarkowany i porywisty, północno-wschodni i północny. - Północna połowa kraju będzie w zasięgu wyżu znad południowej Szwecji, w mroźnej polarnej kontynentalnej masie powietrza, natomiast południowa połowa Polski znajdzie się w strefie frontu związanego z niżem znad Adriatyku, w nieco cieplejszym powietrzu polarnym morskim - informuje IMGW, prognozując pogodę na 7 stycznia.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej