Dorota Szelągowska podzieliła się radosną nowiną. Szaleje ze szczęścia

Dorota Szelągowska właśnie pokazuje światu, że nigdy nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń! Prezenterka od jakiegoś czasu zapowiadała wielkie zmiany w swoim życiu i nareszcie dzisiaj mogła je ogłosić! Szczęśliwa Szelągowska dosłownie szalała na swoim profilu na Instagramie. Jaką radosną nowinę ogłosiła?

Szelągowska prywatnie jest córką bardzo popularnej pisarki, Katarzyny Grocholi. Córka sławnej mamy znalazła pomysł na siebie i samodzielnie rozwinęła karierę prezenterki, projektantki wnętrz i influencerki. Teraz okazuje się, że prywatnie także wiedzie się jej wspaniale.

- Stało się! 26 lat po zrobieniu pierwszego kursu, zdałam egzamin na prawo jazdy! Piekło zamarzło - jak stwierdziła jedna z moich przyjaciółek. Nie macie pojęcia, ile "podwózkowych" długów wdzięczności sobie narobiłam przez te wszystkie lata! Właściwie to teraz powinnam zacząć robić w transporcie, żeby je wszystkie spłacić - prawie krzyczała roześmiana Szelągowska na Instastory. - A rano, przed egzaminem, myślałam, że umrę z nerwów. Że taki stres to już nie na moje lata. Jednak człowiek się odzwyczaja. Ale oto jestem, z prawem jazdy, czterdziestą czwórką na karku i mega radochą - dodała gwiazda.

Fani gwiazdy cieszą się razem z nią ze spełnienia marzenia. Oficjalny profil Szelągowskiej na Instagramie dosłownie zalały gratulacje i życzenia dla ulubienicy.

- Brawo Ty 🔥🔥🔥 Teraz to MY będziemy z tego korzystać 😂😂😍🙌

- Jestem pełna podziwu :) ja w wieku 33 lat myślę że już jest za późno na prawko - ale po Twojej dzisiejszej nowinie przywracasz wiarę w to, że może trzeba się przemóc i iść za kółko 🫣

- Gratulacje 🙌👏ja prawko zrobiłam w wieku 61 lat i jeżdżę już 13 lat i co można? można 😍😍😍

- E tam ,ja robiłam 5 lat temu w wieku 45 lat i to w Neapolu . Szerokiej drogi kochana 😘

- Co to za wiek? Ja prawko zdawałam w 52. wiośnie życia. I co, można? Można 🫢🙂🙃😉🤪

- Pani Doroto, najszczersze gratulacje 🎊Jest Pani moja inspiracją. Ja mam 41 lat, zapisalam sie na prawo jazdy w kwietniu i chociaż wciąż nie potrafię sobie wyobrazić, że uda mi sie tego wszystkiego nauczyć, tli sie we mnie ten 1% nadziei, że niedługo będę mogła cieszyć się tak samo jak Pani. Serdeczności i szerokości 🌼

Dorocie Szelągowskiej gratulujemy prawa jazdy i życzymy bezpiecznej jazdy!

