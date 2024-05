Gdzie na wakacje w Polsce 2024? O tym miejscu nadal mało kto wie

W okresie wakacyjnym wielu Polaków wyjedzie za granicę kraju. Niestety - jak wiadomo - nie każdy może sobie pozwolić na taką wycieczkę, bowiem koszty podróży tego typu są naprawdę wysokie. Jeśli szukasz więc ciekawych miejsc w Polsce, które pozwolą wypocząć w blasku słońca, mamy świetną propozycję. Udaj się do województwa świętokrzyskiego, w którym znajduje się miejscowość o nazwie Sielpia Wielka. Turyści nazywają ją "świętokrzyską Ibizą" i co roku chętnie przybywają na miejsce, by wypocząć. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Wakacje w świętokrzyskim. Sielpia Wielka poleca się na wypoczynek

Sielpia Wielka to niewielka wieś w województwie świętokrzyskim w powiecie koneckim, w gminie Końskie. Turyści porównują miejscowość do popularnej wyspy w Hiszpanii, a wszystko przez zalew, który można spotkać na miejscu. Zbiornik rekreacyjny o powierzchni 57,41 ha utworzono na rzece Czarna Konecka.

Jezioro Sielpia, bowiem taka jest jego faktyczna nazwa, co roku przyciąga do siebie turystów ze względu na wyjątkowe widoki i atrakcje. Przy plażach w okresie letnim można spotkać sporo punktów gastronomicznych oraz miejsc do zabawy z najmłodszymi. Rodziny z dziećmi nie muszą się więc martwić o nudę, ponieważ każdy znajdzie coś dla siebie. Wesołe miasteczko z karuzelami, park linowy czy trampoliny to tylko początek. Do dyspozycji aktywnych są także rowerki wodne oraz kajaki, którymi można wyruszyć na sam środek jeziora i wypocząć.

Co ciekawe, w okolicy nie brakuje także zabytków i miejsc wartych odwiedzenia. Jednym z nich jest Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, gdzie na ekspozycji znajduje się między innymi 8-metrowe koło wodne oraz maszyny z przełomu XVIII i XIX w. Oferta noclegowa również jest bogata - można wynająć pokój w hotelu, pensjonacie bądź wykupić miejsce na polu campingowym.

