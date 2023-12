Nietypowa akcja strażaków. Wielkie oczy wołały o pomoc. Puszczyk utknął w kominku

Ruszyła zbiórka dla synka i partnerki tragicznie zmarłego Mirka z Iławy. Nie mają za co żyć!

Warmińsko-mazurskie. Sowa utknęła w kominie

Nietypową interwencję mają za sobą strażacy z OSP Barczewo. Chwile grozy rozegrały się w remontowanym domu we wsi Radosty pod Barczewem na Warmii. Młoda sówka wleciała do komina i utknęła tam. Czyżby szukała ciepła w ten chłodny czas? - Właścicielka zobaczyła wielkie oczy, wołające o pomoc za szybą komina - wspomina ochotnik z OSP w Barczewie. Strażacy dodają, że wystraszony ptak uciekał w przewód kominowy, ale za pomocą sprzętu udało się go wydostać.

Sówka, choć cała w sadzy, cała i zdrowa wróciła na łono natury, czyli tam, gdzie jej miejsce. Piękny ptak odleciał, radośnie pohukując w stronę druhów darujących mu nowe życie. Zdjęcia z akcji strażaków znajdziecie w poniższej galerii.