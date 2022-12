Śliskie drogi i chodniki na Warmii i Mazurach. Ostrzeżenie IMGW 24 grudnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał żółty alert meteo pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla całego woj. warmińsko-mazurskiego. Co to oznacza? - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C - czytamy w komunikacie IMGW. Gołoledź na Warmii i Mazurach - według synoptyków - pojawi się w wigilię, 24 grudnia. Alerty meteo dla regionu przed oblodzonymi drogami i chodnikami zaczną obowiązywać od północy. Sytuacja ma się poprawić przed południem. Warto więc zachować ostrożność, podczas poruszania się chodnikami w wigilię. Z kolei kierowcy powinni jechać ostrożniej, ponieważ jazda po warmińsko-mazurskich drogach w wigilię może być utrudniona, i to nie tylko ze względu na korki. Prawdopodobieństwo gołoledzi na Warmii i Mazurach oceniane jest na 70 proc. Przypomnijmy, że gołoledź uprzykrzała życiom mieszkańcom regionu także na początku tygodnia. Szczegóły znajdziesz w artykule Gołoledź na Warmii i Mazurach. Wypadki w regionie, dzieci nie dojechały do szkół

#IMGW wydaje ostrzeżenie na oblodzenia _ Warmia, Mazury i Podlasie Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenieTemperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C pic.twitter.com/evjNRLhDYr— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 23, 2022

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato