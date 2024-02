Zima wraca na Warmię i Mazury. IMGW ostrzega. W tych powiatach będzie najgorzej

Warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia (żółty alert meteo) przed oblodzeniem. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C - czytamy w komunikacie IMGW. Alert meteo obowiązuje od piątku (2 lutego) w nocy. Sytuacja ma się ustabilizować tego samego dnia rano. Ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem dotyczy powiatów:

olsztyńskiego i Olsztyna,

lidzbarskiego,

kętrzyńskiego,

węgorzewskiego,

gołdapskiego,

oleckiego,

ełckiego,

piskiego,

giżyckiego,

mrągowskiego,

szczycieńskiego,

nidzickiego

⚠️UWAGA‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGWOBLODZENIE 🧊Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. ➡️https://t.co/DIkhkQRy0k#uwaga #oblodzenie pic.twitter.com/ey63b5VQEV— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 1, 2024

Pogoda na piątek. Prognoza IMGW 2.02.2024

Co z pogodą w piątek w całym kraju? Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (2 lutego) zachmurzenie w dzień będzie duże z postępującymi od północnego zachodu w głąb kraju większymi przejaśnieniami. Szykuje się paskudna pogoda! Będzie padał deszcz i śnieg, do tego wichury. - Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie kraju również deszczu ze śniegiem; na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - czytamy w komunikacie IMGW. - Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie i 3°C na wschodzie oraz miejscami nad morzem do 4°C, 6°C na pozostałym obszarze kraju; w rejonach podgórskich 2°C, 4°C - czytamy w prognozie IMGW. Więcej w artykule Wichury 90 km/h to nie wszystko. Będzie niebezpiecznie. Pogodowe szaleństwo [Prognoza IMGW na 2.02.2024]

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej