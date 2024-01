Szedł do sąsiada, ale tam nie dotarł. Zmarł pod domem, ciało znaleziono w zaspie

Kruklanki. Nie żyje 73-latek. Ciało znaleziono w zaspie śnieżnej

Informację o śmierci 73-latka przekazała PAP asp. sztab. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Martwego mężczyznę znaleziono w niedzielę (7 stycznia) w zaspie śnieżnej, niedaleko swego domu. W piątek (5 stycznia) mężczyzna przekazał rodzinie, że wychodzi do sąsiada, ale nie dotarł do niego. Rzeczniczka giżyckiej policji podkreśliła, że policjanci patrolujący ulice zwracają uwagę na osoby, które mogą być narażone na wychłodzenie. Odwożą je do miejsc zamieszkania lub do placówek, w których mogą przetrwać najchłodniejsze dni i noce.

Z kolei olsztyńscy policjanci interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którym groziło wychłodzenie. 63-letni mężczyzna spał w wiacie śmietnikowej na jednym z osiedli. Jest bezdomny. Odwieziono go do schroniska. Inny bezdomny 43-latek nie chciał opuścić autobusu komunikacji miejskiej. Był pijany, więc policjanci odwieźli go do izby wytrzeźwień. Z kolei w Bartoszycach po zgłoszeniu od świadków policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który zasnął na ławce.W nocy z niedzieli na poniedziałek (7/8 stycznia) i w ciągu dnia w wielu miejscach woj. warmińsko-mazurskie było -20 stopni Celsjusza lub jeszcze zimniej. IMGW ostrzega całe województwo przed silnym mrozem.