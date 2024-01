i Autor: archiwum SE zdjęcie ilustracyjne

Wędkarz wpadł do przerębla i się utopił! Tragedia na jeziorze Bitkowskim

ago | PAP 13:28

W jeziorze Bitkowskim we wsi Bitkowo (powiat gołdapski) utonął w sobotę, 6 stycznia mężczyzna, który wpadł do przerębla - poinformowała PAP straż pożarna. Jak dokładnie doszło do tragedii? Szczegóły podajemy poniżej!