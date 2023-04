Biskup Andrzej Czaja jest ciężko chory. Podczas mszy świętej przekazał druzgocące wieści

Biskup Andrzej Czaja potrzebuje przeszczepu

Biskup Andrzej Czaja podczas mszy świętej w Wielki Czwartek (6 kwietnia) przekazał wiernym przeraźliwe informacje o swoim stanie zdrowia. - Ponieważ pojawiają się czasem różne zdania, a czasem plotki na temat mojego zdrowia, to powiem krótko, jak rzecz wygląda, żebyście mieli jasność. Mówię do diecezjan, do swojej rodziny. Nie mam niczego do ukrycia - mówił bp Czaja, cytowany przez portal deon.pl.

Jak wyjaśnił duchowny, w 2014 roku lekarze zdiagnozowali u niego PSC, czyli przewlekle stwardniające zapalenie kanałów żółciowych, które prowadzi to do ich kurczenia się i zwężania.

- Włożono mi stent, ale w ostatnich miesiącach choroba osiągnęła taką fazę, że jestem w notorycznym stanie zapalenia, więc bez antybiotyków nie da się funkcjonować. Na dodatek rozpoczął się proces marskości wątroby. I jest niebezpieczeństwo, że może dojść do nowotworu. Dlatego lekarze ustalili, iż nie ma innej drogi jak przeszczep. Zostałem już włączony na listę oczekujących. Nie wiem, kiedy mnie zawołają, kiedy ten remont będzie, ale już dziś się polecam waszej modlitwie - wyjaśnił bp Czaja, którego słowa przytacza portal deon.pl.

Bp Andrzej Czaja nie traci pogody ducha

Mimo poważnej choroby bp Andrzej Czaja nie traci jednak pogody ducha. Opowiadając wiernym o swojej chorobie, pozwolił sobie na żart! - Tak to jest że jak jest katedra w remoncie, to i biskupa remontują i będzie to poważny remont - stwierdził duchowny. - Mam nadzieję, że wyremontowana katedra i wyremontowany biskup będą mogli z czasem znów służyć jak najlepiej Kościołowi opolskiemu - dodał.