Biskup Andrzej w szpitalu! Tajemnicza choroba "niewiadomego pochodzenia". Proszą o modlitwę!

Biskup Andrzej Czaja w szpitalu. Co mu dolega?

Biskup Andrzej Czaja ostatnio czuł się dobrze i był w świetnej formie fizycznej. Tym bardziej dziwi jego nagłe pogorszenie stanu zdrowia. - Na razie nie wiadomo co to za choroba, właśnie po to naszego biskupa zatrzymano w szpitalu, by dokładnie zbadać przyczyny nieoczekiwanego pogorszenia jego samopoczucia. Biskupi pomocniczy przejęli wszystkie jego obowiązki, jednocześnie kierując do wszystkich diecezjan ogromną prośbę o modlitwę o zdrowie dla naszego biskupa - powiedział "NTO" ks. Kobienia. Biskup Andrzej Czaja, który jest także profesorem Uniwersytetu Opolskiego i doktorem habilitowanym w dziedzinie teologii, może liczyć na wsparcie innych lokalnych hierarchów. Biskupi pomocniczy wydali nawet pismo, w którym także proszę o modlitwę za popularnego duchownego. Piszą także o tajemniczej chorobie Czai. "Kierując się troską i braterską solidarnością informujemy, że na wskutek silnej infekcji - póki co - niewiadomego pochodzenia, biskup Andrzej od wczoraj przebywa w szpitalu. Celem jego hospitalizacji jest diagnostyka, a następnie leczenie, które może potrwać jakiś czas" - czytamy.

