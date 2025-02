Czy znasz tego mężczyznę?! Ważny apel Policji

Policjanci publikują wizerunek podejrzanego o kradzież biżuterii. W Kędzierzynie-Koźlu zniknął towar za 10 tysięcy złotych

Czy znasz tego mężczyznę? Jak piszą policjanci z Kędzierzyna-Koźla, jest on podejrzany o dokonanie kradzieży w jednym z punktów sprzedaży biżuterii przy ul. Bolesława Krzywoustego. Razem z towarzyszem mężczyzna wczoraj, 14 lutego wszedł około godziny 13:40 do sklepu jubilerskiego. Zaczęli odwracać uwagę pracownika, nawiązując z nim rozmowę pod pretekstem zakupu biżuterii, prawdopodobnie na Walentynki. Kiedy wyszli, okazało się, że zniknęła część towaru, a mianowicie ramki z biżuterią wartą aż 10 tysięcy złotych.

"Wzrostu ok. 170 cm, szczupły, ubrany w kurtkę jeansową z białym kołnierzem, koszula koloru szarego zapinana na guzik"

"Jeden z mężczyzn w wieku ok. 25-30 lat, wzrostu ok. 170 cm, szczupły, ubrany w kurtkę jeansową z białym kołnierzem, koszula koloru szarego zapinana na guziki przez całą długość, czapka czarna, okulary ciemne, spodnie koloru ciemnego. Wizerunek podejrzewanego o kradzież widoczny na załączonym zdjęciu" - opisują podejrzanego funkcjonariusze i proszą o pomoc w zatrzymaniu go: "Policjanci zwracają się do wszystkich, którzy mogą rozpoznać mężczyznę ze zdjęć o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu pod numerem telefonu 47 8634203 lub numerem alarmowym 112. Zapewniamy anonimowość"

🟥 Policjanci z Kędzierzyna-Koźla poszukują mężczyzn, którzy dzisiaj (14.02) około godz. 13:40 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Krzywoustego z punktu jubilerskiego ukradli ramki z biżuterią o wartości około 10 tys. zł. https://t.co/NukJFFmS5M— Radio Opole (@RadioOpole) February 14, 2025

