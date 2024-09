Opolskie. Dramat w Kałkowie! Kobieta utknęła w zatopionym samochodzie

W Kałkowie (woj. opolskie) powódź wywołana przez niż genueński spowodowała, że kobieta kierująca samochodem znalazła się w śmiertelnej pułapce. Jej pojazd znalazł się do połowy pod wodą, która odcięła jej możliwość ucieczki, przekazuje portal Remiza.pl. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Jarnołtówek walczy z wielką wodą. Zagrożenie powodziowe w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sytuacja została opanowana. Kobieta żyje

Sytuację potwierdził rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Portal uzupełnił, że ratownicy dotarli do uwięzionej kobiety. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji kierująca została bezpiecznie wyciągnięta z zatopionego samochodu. Niewiele jednak brakowało, by w Kałkowie doszło do tragedii. Niestety, to dopiero początek walki z żywiołem. IMGW zapowiedziało pogorszenie pogody w Polsce.

Ratownicy dotarli do uwięzionej kobiety. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej udało się ją uratować. https://t.co/w8XsLJ37zs— Remiza.pl (@remizacompl) September 14, 2024